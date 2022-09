Manifestazione per il suolo, l'acqua e l'aria, dai campi di San Lazzaro a Bassano

Sabato 1 ottobre portiamo la VOCE DEI CAMPI in Città. Uniremo idealmente la Campagna alla Città con una passeggiata per noi e per le generazioni future.

Dopo esserci dati appuntamento per le 15:30, partiremo alle 16 da Via Riva bianca con un corteo che raggiungerà Piazza Garibaldi, per chiedere che venga preservato l'Ambiente - Bene Comune! - e la Salute di tutti noi;

per dire BASTA CEMENTO!;

per chiedere che vengano mantenute le Terre fertili e per dimostrare che i Cittadini vogliono ragionare assieme sul valore di questi luoghi e sulla loro destinazione futura. Vogliamo CHE RIMANGANO verdi e coltivati ! Agricoli come sono ora !

Alle 17 ci sarà un momento di sosta in Piazzale Cadorna, per permettere a chiunque di raggiungere il Corteo e ripartire per il momento conclusivo in piazza Garibaldi.

Si prevede la conclusione per le ore 18:30.



Maggiori informazioni saranno disponibili nei canali social e nel sito di A.RI.A bassanese