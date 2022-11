Domenica i Manetti Bros ospiti all'Odeon per il nuovo "Diabolik"

Domenica 20 novembre alle 18.15 il Cinema Odeon di Vicenza avrà come ospiti in sala i Manetti Bros., invitati per la presentazione del nuovo film Diabolik - Ginko all'attacco!, in uscita in questi giorni.

La pellicola è il sequel di Diabolik del 2021, nonché adattamento cinematografico del 16esimo albo dell'omonimo fumetto creato da Angela e Luciana Giussani Ginko all'attacco. Gli attori Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci e Alessio Lapice sono i protagonisti del sequel che mette a dura prova il legame sentimentale e “professionale” che lega il Re del Terrore e la sua partner Eva Kant, che si ritroveranno uno contro l’altra.