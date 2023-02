Mamaskin Tribute Maneskin al The Big Vicenza

I Mamaskin sono la prima tribute band dei MANESKIN in Italia e saranno in concerto al The Big a Torri di Quartesolo venerdì sera.

Il tributo ai Måneskin più’ richiesto in Italia direttamente da Rai1 dal programma “Tali e quali show “. Nati a Gennaio 2022 dal programma di Rai 1 di Carlo Conti “TALI e QUALI SHOW” sono la rivelazione del 2022 delle tribute band nel panorama Italiano.

Luca Montorro leader della band è stato selezionato come voce e aspetto fisico tra 500 provìni arrivati in Rai per rappresentare in Italia la voce e il carisma di Damiano il frontaman dei Måneskin.

I Mamaskin sono una band fantastica ed affiatata di bravissimi musicisti, che ti faranno rivivere le stesse emozioni di un vero concerto dei MANESKIN.

VENERDÌ 24/2/2023 DALLE ORE 22:45

Mamaskin Tribute Maneskin @The Big Vicenza

Durante lo show verranno suonate le hit piu’ famose come ad esempio: Zitti e buoni, Coraline, Morirò da re, Torna a casa, Mammamia, Vent’Anni, I Wanna Be Your Slave, Chosen e tutte le cover rifatte da loro negli anni che hanno portato i Måneskin al successo planetario.

I Mamaskin ti faranno vivere 90 minuti di adrenalina pura.