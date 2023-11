Mamaloca: J&B la tribute band che fa rivivere il mito dei Bon Jovi

Sabato 18 Novembre 2023 gli amanti della musica rock degli anni '80 avranno l'opportunità di fare un viaggio nel tempo, è in programma al Mamaloca il locale della musica live del vicentino, il concerto dei J&B, la tribute band dedicata ai Bon Jovi, che da vent'anni porta sul palco l'energia e l'emozione dei concerti del celebre gruppo statunitense.

J&B si è affermata come una delle tribute band più apprezzate, riuscendo a catturare non solo il sound, ma anche lo spirito e l'atmosfera che hanno reso i Bon Jovi una delle band più iconiche degli anni '80. Il loro repertorio attraversa l'intera discografia del gruppo, offrendo ai fan una selezione dei più grandi successi che hanno segnato indelebilmente quel decennio.

Il concerto promette di essere un'esperienza accattivante per gli appassionati di tutte le età, sia per coloro che hanno vissuto in prima persona l'epoca d'oro dei Bon Jovi, sia per le nuove generazioni che desiderano scoprire la potenza e la magia della loro musica.

L'evento si terrà sabato 18 novembre dalle ore 22, e sarà un'occasione per rivivere i momenti indimenticabili della band che ha fatto la storia del rock. J&B, con la sua passione e fedeltà all'originale, promette di regalare una serata di pura nostalgia e grande musica, riportando in vita i classici che hanno fatto cantare e ballare intere generazioni. Una serata con una band che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica rock.