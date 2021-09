Siete pronti per l’evento Metal piu? esplosivo dell’anno? Headbang, capelli lunghi, maschere, vestiti gotici, corna in alto?

Tutto questo e? il MAMA METAL PARTY 2021 in programma sabato sera 11 settembre nel locale tempio della musica live vicentina.

Il concerto vedra? protagoniste due band della vallata che prepareranno uno show senza precedenti:

Spazieranno da un Alternative Thrash/Groove Metal (ELEMENT) finendo con sound innovativi per gli amanti dell’Industrial/Electro/Goth Metal (A TEAR BEYOND).

La serata continua con un dj set proposto da Erika Lady bass, sulle note dei migliori brani Rock/ Metal della storia.



Prenotazione tavoli 0444041949 3475035098