Malphàpana day: serata dedicata alla birra e piatti realizzati con le castagne

Drunken Duck di Quinto annuncia: "ritorna l'annuale appuntamento dedicato a Malphàpana, la primma birra alle castagne d'Italia, prelibato nettare realizzato dagli amici Soci dea Bira di Cavaso del Tomba."



Si beve, chiaro. E si mangia pure: lo schef ha pensato a un menu che porta a tavola la regina d'autunno

Bavette cacio&pepe di grano Senatore Cappelli integrali by Chilometro5 con Pecorino Sardo

Pepita di manzo inebriata dal vapore della birra Malphàpana (Pepita di castagne come alternativa vegetariana) e contorno di purè fatto in casa. Il tutto a soli 18 euri !!!



Birra media a 3euri a chi mostra al banco il bicchiere dei superpoteri (bit.ly/bicchiereTDD18)



Apertura spine alle 12:00 e fino alle 18:00 si beve solo Malphàpana (a patto che a quell'ora ne sia rimasta ancora...)



Uso e abuso di Malphàpana libero ma molti pochi menu disponibili. Prenota adesso il tuo con un whatsapp al 347 471 2738

