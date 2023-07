Tramonto in Malga Verde: 'Il sergente nella neve' e aperitivo

Sabato 22 Luglio - Il sergente nella neve, presso Malga Verde, Fattoria Cortese, a Lusiana Conco.

ore 18.00 > IL SERGENTE NELLA NEVE di Mario Rigoni Stern con Filippo Tognazzo musiche di Ivan Tibolla

? ore 19.00 > aperitivo di malga menù: piatto assaggi di malga con pane, sopressa, pancetta, ricotta, asiago fresco e stagionato ed orzotto alle verdure, dolce, bicchiere di vino/acqua; costi: aperitivo di malga 25 euro

Spettacolo 10 euro il biglietto dello spettacolo è gratuito per gli under 18 e ridotto a 7 euro per gli over 65

Info e prenotazioni: tel. 0424 700332 (chiamate e WhatsApp)

Malga Verde Via Malga Verde, 1 - Località Val Lastaro, Conco.

Importante per raggiungere la malga: arrivo da Marostica o Breganze: accesso dalla SP 72 (via Galgi), si può parcheggiare nei prati vicini alla malga seguendo le indicazioni arrivo da Bassano: 4 km dopo Rubbio in direzione Asiago.

tramonto in Malga Verde

IL SERGENTE NELLA NEVE di Mario Rigoni Stern

con Filippo Tognazzo

musiche di Ivan Tibolla

Capolavoro della letteratura contemporanea, Il Sergente nella neve, non è solo il resoconto della ritirata di Russia di un reparto di alpini, ma è un libro che, pagina dopo pagina, ci aiuta a conoscere in profondità l’animo umano. Attraverso il racconto di Rigoni Stern, condividiamo la paura e il coraggio dei soldati in guerra, proviamo pietà e compassione per tutti coloro che vedono sconvolta la propria vita dal conflitto, scopriamo l’intensità dei legami umani fra compagni. Un libro imprescindibile, potente e sincero, dal quale emerge chiaramente la statura etica e morale di uno degli autori più amati della letteratura italiana.

“Ho ancora nel naso l’odore che faceva il grasso sul fucile mitragliatore arroventato. Ho ancora nelle orecchie sin dentro il cervello il rumore della neve che crocchiava sotto le scarpe, gli starnuti e colpi di tosse delle vedette russe, il suono delle erbe secche battute dal vento sulle rive del Don. Ho ancora negli occhi il quadrato di Cassiopea che mi stava sopra la testa tutte le notti e i pali di sostegno del bunker che mi stavano sopra la testa di giorno e quando ci ripenso provo il terrore di quella mattina di gennaio quando la Katiusha per la prima volta ci scaraventò le sue settantadue bombarde.”