Trekking someggiato con gli asini alla scoperta del giro delle Malghe di Caltrano, dove a farla da padrone sarà sicuramente il meraviglioso panorama sulla pianura che si potrà godere durante l'escursione. In una giornata limpida, si potrà addirittura ammirare all'orizzonte la laguna di Venezia!

Il ritrovo dell'escursione sarà a Malga Foraoro dalla quale, dopo una breve presentazione del percorso si parte a passo d'asino. L'escursione sarà di media difficoltà (circa 6 km) con 200 m di dislivello. È prevista una durata di 3 ore tra sentieri e strade asfaltate poco trafficate, i bambini potranno a turno salire in sella agli asini e gli adulti potranno condurli con la capezza.

Alla fine dell'escursione ritorno a Malga Foraoro e chi vorrà potrà pranzare in Malga.

SABATO 10 LUGLIO 2021 DALLE ORE 09:30

Malga Foraoro. Panorami a passo d'asino!

PARTENZA: Malga Foraoro (Giro delle Malghe di Caltrano)

DA PORTARE IN ESCURSIONE: scarponi da montagna, pantaloni lunghi, vestiario a strati, capellino e crema solare. Da non dimenticare acqua per l'intera durata dell'escursione (Almeno 1.5 ltri) in quanto durante il percorso non sono presenti punti di approvvigionamento d'acqua.

OBBLIGATORIO essere muniti di mascherina e gel igienizzante.

COSTO: 15 € gli adulti

10 € i bambini sotto i 15 anni

Il percorso non permette l'uso di passeggini.

Per info ed iscrizioni:

3462310557 Thomas

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.