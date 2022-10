Making future Valdagno

Sabato 22 Ottobre 2022 dalle 15:00 alle 19:00 e Domenica 23 Ottobre 2022 dalle 10:00 alle 19:30 - Palazzo Festari, Valdagno

Informazioni sull'evento

Il Palazzo Festari ospiterà numerose attività scientifiche gratuite per i makers di domani. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze potranno avvicinarsi in maniera interattiva e sperimentale a meccanica, biologia, chimica, robotica, elettronica e digital affinché possano sviluppare, nel tempo, solide basi per comprendere il nostro mondo.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti (MAX 20 partecipanti).

Informiamo che gli accompagnatori (genitori, o tutori legali) possono accedere all'edificio, ma non alla partecipazione attiva dei laboratori.

Scegli il tuo laboratorio e vieni a trovarci!

Prima di prenotare ti chiediamo di:

-verificare l'età indicata nel laboratorio, fa fede l'età anagrafica del bambini al 23 ottobre

-leggi attentamente le indicazioni per accedere alle attività

SOLARIA – 8-11 anni

Abstract: Nell'universo Asimoviano gli abitanti del pianeta Solaria erano gli indiscussi maestri nella costruzione dei robot. Un robot, però, non basta idearlo e realizzarlo, è necessario anche alimentarlo: fornirgli cioè energia vitale. Il sole è in grado di fornirci l'energia necessaria di cui abbiamo bisogno? E voi, sarete in grado di trasformarla in elettricità?



I?O, ROBOT - 7-10 anni

Abstract: Un robot è una macchina con grandi potenzialità, senza le adeguate istruzioni però risulterebbe inefficace. Esistono molteplici linguaggi con cui comunicare con i robot e istruirli, prima però è necessario padroneggiare la logica algoritmica. Immedesimati in un robot e decodifica le istruzioni per creare qualcosa di unico!



E?CO - SCIENCE - 9-12 ANNI

Abstract: L'occhio umano è un organo estremamente complesso capace di catturare la luce, le immagini e i colori del mondo che ci circonda. Rimangono però numerosissime le cose per noi invisibili, come quelle che appartengono al mondo dell'infinitamente piccolo. Grazie all'aiuto della tecnologia e di una strumentazione scientifica è possibile esplorare questo micro mondo, vieni a scoprire come!



O?LTRE LO SPECCHIO - 9-12 ANNI

Abstract: Lo specchio è l'oggetto che, per eccellenza, ci offre un'immagine reale delle cose. Grazie alle nuove tecnologie è possibile, tuttavia, valicare quel confine e gettare uno sguardo oltre l'immagine riflessa del reale: la realtà aumenta, nuove realtà appaiono. Compi un balzo nel mondo virtuale, sorvolando antiche piramidi nel deserto o tuffandoti nei tessuti del corpo umano.



S?TRADE CROMATICHE - 7-10 ANNI

Abstract: Gli esseri umani percepiscono il mondo che li circonda grazie ai sensi. I robot possiedono qualcosa di simile: i sensori. Alcuni di loro sono infatti in grado di riconoscere e distinguere differenti colori, proprio come noi. In questo laboratorio i colori diventeranno le lettere dell'alfabeto della lingua dei robot. Riuscirai a comunicare con loro e a farti capire?



V?IAGGIO MAGNETICO - 8-11

Abstract: Navigatori, avventurieri e viaggiatori per secoli si sono orientati utilizzando le stelle e le costellazioni. C'è voluto molto tempo prima che l'uomo inventasse uno strumento che sfrutta, invece, il campo magnetico terrestre: la bussola. Sapevate che alcuni animali, invece, possiedono già una sorta di "bussola" integrata nel loro organismo? Vieni a scoprire come fanno a orientarsi e a non perdere l'orientamento nei loro lunghi viaggi.