Magica escursione alla stella cometa più grande d'Europa

Partenza a Torrebelvicino, una volta concluse le iscrizioni si partirà a piedi verso il nostro sentiero che inizia poco sopra il paese. Il percorso si snoda tra strade sterrate e sentieri fino al Passo Manfron dove inizia il sentiero di arroccamento che porta verso la cima del Monte Cengio e Sindio (840m), roccaforte della seconda linea italiana durante la Prima Guerra Mondiale, dominante la Val Leogra e Valle dell’Agno. Alle ore 17.00 circa potremo vedere da vicino l’accensione della Stella Cometa più grande d’Europa.

Dopo un bicchiere di vin brulè e qualche biscotto, scenderemo con calma per un altro sentiero, chiudendo il giro ad anello verso Torre

Sabato 24 Dicembre si terrà l’evento dal titolo Magica escursione alla Stella Cometa di Torrebelvicino.

Il programma della Magica escursione alla Stella Cometa di Torrebelvicino:

Proponiamo 2 occasioni per assistere all’accensione:

1. Dal piazzale della chiesa parrocchiale di S.Lorenzo con appuntamento alle 16:30, attivo lo stand degli Alpini di Torrebelvicino con cioccolata calda e brulè

2. Dal monte Naro

Ritrovo ore 14:45 presso la chiesa parrocchiale di S.Lorenzo a Torrebelvicino (m.260) da dove partiremo a piedi per salire sul Monte Naro (m.691), balcone privilegiato sulla nostra Valleogra e sul Singìo (m.834). Si tratta di un facile percorso, in parte di strada asfaltata in parte sterrato di circa 8km (andata e ritorno) e un dislivello di circa 400m., adatto a bambini (no passeggini) e cani tenuti rigorosamente al guinzaglio. Una volta arrivati sul Monte Naro m.691 ci sarà una breve spiegazione di come viene allestita la stella e la sua storia. La narrazione sarà fornita dal Gruppo Stella, un gruppo di volontari che da più di 30 anni rende magico il nostro Natale, e la ProLoco ci scalderà con cioccolata calda e brulè. All’imbrunire, avverrà il count down con l’accensione tutti insieme della stella cometa. L’escursione è gratuita ma è gradita un’offerta libera per contribuire a sostenere questa tradizionale appuntamento natalizio e la manutenzione dei sentieri del territorio.

Ritorno libero. Si consigliano scarpe da trekking, abbigliamento adatto alla stagione e alle condizioni meteo, pila frontale.

Modalità di prenotazione:

Prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-magica-escursione-alla-stella-cometa-di-torrebelvicino-490518633437?aff=ebdssbdestsearch. Per maggiori informazioni è possibile inviare un’email all’indirizzo info@visitpedemontana.com oppure telefonando al numero: 0445804837. Si ricorda che è possibile partecipare all’evento solo ed esclusivamente in possesso della prenotazione. Posti limitati. (Si prega cortesemente di avvisare per eventuali disdette di prenotazione).

In caso di maltempo l’escursione verrà annullata ma sarà comunque possibile assistere all’accensione della stella cometa dalla Chiesa di Torrebelvicino con ritrovo alle ore 16:30 dove sarà attivo lo stand degli Alpini.

Evento della Pro Loco di Torrebelvicino in collaborazione con il Comune di Torrebelvicino e l’Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli.

ESCURSIONE ALLA STELLA COMETA PIU' GRANDE D'EUROPA

?? RITROVO: sabato 24 dicembre, ore 14.00 a Torrebelvicino (VI), parcheggio della chiesa in Via Enrico Toti.

?? DIFFICOLTA’: ** media

?? DISLIVELLO POSITIVO: 600 m

?? LUNGHEZZA ITINERARIO: 10-11 km

?? ABBIGLIAMENTO: vestiario adatto alla stagione (guanti, berretto). Uno zainetto con un po' di cibo e acqua. Si raccomandano scarponi o scarpe basse da trekking con suola rigida. Pila. Bastoncini da trekking consigliati.

La guida si riserverà ad illustrare il territorio.

Ritorno previsto alle auto verso le ore 19.15 / 19.30

Iscrizione obbligatoria con posti limitati

Quota di partecipazione: 20 euro

Per i minorenni: 15 euro

Possibilità di noleggio torcia frontale: 3 euro

?? NB : nella quota è compresa: la guida, un bicchiere di vin brulè, biscotti.

Per info o prenotazione:

e- mail piccoledolomitisport@gmail.com

cel. 3281257258

AMM – Accompagnatore Media Montagna – Collegio Guide Alpine Veneto

Davide Deganello

https://www.piccoledolomitisport.com/escursione-alla.../

Foto di copertina: Giovanni-Gelain-Stella-cometa-Torrebelvicino