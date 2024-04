25 Aprile: Magia di Barbarano, pic nic tra gli ulivi con dj set

Il 25 aprile all'azienda agricola Magia di Barbarano, "La Merenda" all'aria aperta, un rilassante picnic tra gli ulivi. Gli ospiti possono godersi il pranzo dalle 13:00 alle 16:00 su prenotazione, che include panini con porchetta o crudo e pomodorino secco, pasta fredda. Selezione musicale in vinile di DAX (inizio djset indicativamente ore 17.30)

Giovedì 25 Aprile 2024

LA MERENDA

Picnic tra gli ulivi

DAX djset

13.00-16.00 PICNIC SU PRENOTAZIONE

16.00-20.00 INGRESSO GRATUITO GARANTITO SOLO CON NOMINATIVO IN LISTA



PICNIC SU PRENOTAZIONE

13.00 - 16.00

20€ a persona

Paninetto con Porchetta

Paninetto con Crudo e Pomodorino Secco

Pasta Fredda con Pesto di Zucchine e Basilico e Pomodorini Confit

Formaggio di Malga

Crostatina alla Marmellata

1 bottiglietta d'acqua

(ALTERNATIVA VEGETARIANA e/o SENZA GLUTINE SU RICHIESTA)

Portatevi teli, stuoie e lenzuola per godere appieno della vostra Merenda in mezzo agli olivi.

PRENOTAZIONE RICHIESTA tramite messaggio WhatsApp: 389 174 9789

INGRESSO POMERIDIANO GARANTITO SOLO CON NOMINATIVO IN LISTA

16.00-20.00

Ingresso gratuito, inviate un messaggio WhatsApp al 389 174 9789 per assicuravi l'ingresso.

Possibilità di acquistare vino, birra, taglieri, cicchetti e panini direttamente al bancone.



DOVE: Magia di Barbarano Via San Martino 29 Barbarano Mossano



INFO & PRENOTAZIONI:

Giacomo 389 174 9789 (SOLO WHATSAPP)

Per le prenotazioni scrivete un messaggio WhatsApp con il nome e il cognome di un referente e il numero di Merende (indicate anche se preferite l'opzione vegetariana e/o senza glutine per qualcuno) oppure il numero di ingressi per la lista pomeridiana.