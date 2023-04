Al cinema con solo 3 euro tutti i martedì di maggio in Veneto

Dopo il successo del mese di marzo, anche per tutto il mese di maggio proseguono, nelle sale cinematografiche di Vicenza e provincia, le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Tutti i martedì del mese, gli appassionati potranno entrare in sala con un biglietto al costo ridotto di tre euro, che permetterà loro di apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti dai più importanti festival cinematografici del mondo, nonché scoprire le novità cinematografiche appena uscite.

Martedì 2 maggio 2023

In città, il Cinema Odeon propone, martedì 2 maggio alle 16.00, 18.15 e 20.30, la visione a tre euro di “Armageddon Time - Il tempo dell'apocalisse” (Brasile, USA, 2022, 114’) di James Gray, storia di crescita profondamente personale che affronta le vicende di una famiglia disperatamente impegnata nella ricerca di un’affermazione che ha coinvolto un’intera generazione, il Sogno Americano.

Cinema italiano al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa dove, alle 17.30 e 20.15, inizia la proiezione di “Stranizza d'amuri” (Italia, 2023, 130’) di Giuseppe Fiorello, film dedicato a Giorgio e Antonio, vittime del delitto di Giarre, in provincia di Catania. Giugno 1982, in una calda Sicilia che freme per la Nazionale Italiana ai Mondiali di calcio, due adolescenti, Gianni e Nino, si scontrano con i rispettivi motorini lungo una strada di campagna. Dallo scontro nasce una profonda amicizia, ma anche qualcosa di più, qualcosa che non viene visto di buon occhio dalle famiglie e dai ragazzi del paese. Coraggiosi e affamati di vita, Gianni e Nino non si curano dei pregiudizi, delle dicerie e vivono liberamente. Una libertà che gli altri non comprendono e non sono disposti ad accettare.

Al Cinema Busnelli di Dueville è in visione, alle 17.00 e 21.00, “The whale” (USA, 2022, 117’) di Darren Aronofsky, Premio Oscar 2023 nelle categorie miglior attore protagonista e miglior trucco e acconciatura. L’opera racconta la storia di un solitario insegnante di letteratura affetto da una grave forma di obesità? che tenta riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, con la quale ha perso i contatti, per un’ultima possibilità? di redenzione.

Chiude la programmazione settimanale di questo primo martedì di maggio il Multisala Starplex di Marano Vicentino con la visione alle 21.00 di “Cocainorso” (USA, 2023, 95’) di Elizabeth Banks. Ispirato alla storia vera del 1985 dell’incidente aereo in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso la mangia, questa dark comedy feroce vede protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si trovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena inferito una quantità impressionante di droga e si aggira infuriato in certa di altra droga e di sangue. La visione del film è vietata ai minori di anni 14.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it