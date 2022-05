Maggio Breganzese: mercatino, degustazioni, torresani allo spiedo

Tra tradizione e novità sta finalmente tornando il Maggio Breganzese, l’appuntamento più atteso della primavera vicentina. L'evento, arrivato alla 69a edizione, si svolgerà in Piazza Mazzini sabato 28 e domenica 29 maggio. In piazza ci saranno altre specialità gastronomiche, musica, cultura e tanto divertimento.

La 69a edizione del Maggio Breganzese porta anche una gustosa novità. Domenica 29 maggio, infatti, nella sede dell’Unione Montana, adiacente a Piazza Mazzini, andrà in scena con il Patrocinio del Comune di Breganze, della Pedemontana Veneta e di Assosommelier, “Breganze nel Bicchiere”, una serie di iniziative dedicate al vino della DOC Breganze.

Due gli incontri di degustazione guidata alla scoperta della tradizione, dei profumi e dei sapori del vino tipico di Breganze.

Al mattino, alle 11.00, Franca Miotti della “Cantina Firmino Miotti” sarà la relatrice di “Le declinazioni del Vespaiolo”, incontro e assaggio di sei varietà diverse accompagnate da cicchetti a base di prodotti tipici.

Alle 18.00 invece Fausto Maculan, della “Cantina Maculan”, esplorerà il mondo del passito con “Le sfumature del Torcolato”: quattro tipologie del vino dolce più amato saranno abbinate a gustose leccornie.

I due momenti di degustazione guidata saranno esclusivamente su prenotazione al numero 351.6800133 (Whatsapp e Telegram), ciascuno al costo di 18 €.

Ma gli appuntamenti per gli amanti del buon vino non finiscono qui: nello splendido Parco dell’Unione Montana, dalle 11.00 alle 13.00 e poi ancora dalle 16.30 alle 20.00, i Produttori della DOC Breganze allestiranno banchi d’assaggio dei loro vini, accompagnati da squisitezze gastronomiche a cura del Circolo “La Ciacola” e della Pro Loco Breganze. Per informazioni e prenotazioni: 351.6800133 (con messaggio Whatsapp o Telegram).

Stand gastronomico

Ci saranno gli spiedi di toresàn e carni miste e, dopo il grande successo ottenuto allo spiedo di San Martino, anche il pasticcio al ragù di toresàn.

- Toresàn allo spiedo con contorni: € 18,00

- Carni miste allo spiedo con contorni € 12,00

- Pasticcio al Ragù di Toresàn € 7,00

Queste specialità saranno disponibili sia per l’asporto che per la consumazione in piazza ma, data la grande richiesta, si consiglia la prenotazione via Whatsapp e Telegram al numero 351 6800133.

Programma

Sabato 28 e domenica 29 MAGGIO BREGANZESE

Sabato serata musicale con i MR BOSS e visite guidate al campanile a cura del gruppo Campanari Breganze e, dalle ore 19, apertura stand gastronomico.

Domenica Mercatino artigianale, degustazione vini DOC Breganze “Breganze nel bicchiere”, dimostrazione cottura dello spiedo a cura dell’Accademia del Toresan, visite guidate al campanile, laboratori, visite guidate al torrione. Dalle ore 12 Spiedo di Torresani e carni miste (consigliata la prenotazione).

Dalle ore 18 apertura stand gastronomico e, a seguire, serata musicale con MIDEANDO STRING QUINTET in collaborazione con “Mandolino diVino”.