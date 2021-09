Made in malga: escursione in Altopiano di Asiago

Prezzo non disponibile

L’Altopiano è contenuto tra due catene montuose, una più alta a nord ed una minore a sud. Quest’ultima è meno esplorata e conosciuta ma altrettanto ricca di pascoli e malghe che rendono il territorio ricco di fascino. La catena sud dell’Altopiano ci consente di godere di un panorama mozzafiato verso la pianura Padana, i Colli Berici, Euganei e, se la giornata sarà limpida, lo sguardo ci porterà fino agli Appennini, la laguna di Venezia ed alle vette Trentine. Con un facile percorso si conoscerà la storia di questi alpeggi particolarmente segnati prima dalla Grande Guerra, poi dalla Lotta Partigiane ed infine dalle attività estrattive dei decenni passati e passeggeremo nel mezzo della faggeta e dei pascoli alpini di malga ricchi fiori ed erbe selvatiche.

12 settembre domenica 9:30 12:30 Made in malga – Malga Montagna nuova

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

DA PORTARE CON SÉ: scarponi, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro).

COSTO: 15€ , 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni

ULTERIORI INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (WhatsApp, chiamate), www.asiagoguide.com

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.