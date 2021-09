Made in malga: escursione serale al Lume di Candela

Per millenni l’unico modo che aveva l’uomo per vivere la notte era farsi accompagnare dagli astri del cielo e dalla luce del fuoco. Che fosse per cercare una vacca dispersa nei boschi o per contrabbandare lana o formaggio, in questa escursione verranno raccontati aspetti segreti e reconditi dei vecchi montanari. Rivivendo gesti e percorsi che profumano di storia, si percorreremo antichi sentieri alla sola luce di una fiammella che renderà tutto più caldo, caricando l’atmosfera di fascino e magia.

10 settembre venerdì 18:30 Made in malga a Lume di Candela

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

DA PORTARE CON SÉ: scarponi, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro).

COSTO: 20€ , 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni

ULTERIORI INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.