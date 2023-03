Madame in concerto a Bassano del Grappa

Bassano del Grappa diventa palcoscenico della grande musica. Madame in concerto nel suo nuovo tour estivo il 26 luglio 2023 al Parco Ragazzi del ’99.

Madame, cantautrice di origine vicentina, è pronta a ricevere l’abbraccio della sua terra, in vista del nuovo tour estivo e della pubblicazione del suo secondo album “L’amore” (Sugar) in programma venerdì 31 marzo. Un nuovo progetto - quello discografico e live- per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro.

Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo già certificato platino e presentato a Sanremo 2023 “Il bene nel male”, scritto e composto da Madame e composto da Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte BRAIL), che insieme a Shablo e Luca Faraone hanno prodotto il brano. Accanto ai numeri, Madame ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo.



Madame ha già conquistato il pubblico anche dal vivo, in un tour sold out nel 2022 che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi.

Dopo l’annuncio del concerto dei Modà (22 giugno), si attende un’altra star della scena musicale italiana, Madame, in programma il 26 luglio (ore 21.30). Si arricchisce quindi il programma dei grandi eventi dell’estate bassanese, organizzati da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Bassano del Grappa.

Le prevendite al concerto saranno disponibili a partire dalle ore 18.00 di lunedì 6 marzo nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Biglietti:

poltronissima platinum € 43+diritti di prevendita

poltronissima gold € 34+ diritti di prevendita

poltronissima € 30+ diritti di prevendita

poltrona € 25+ diritti di prevendita

Informazioni:

DuePunti Eventi- tel. 0445.360516 - eventi@duepuntieventi.com