M’illumino di meno a Vicenza: monumenti spenti, attività al buio nelle biblioteche e pedalate

Spegnere, pedalare, rinverdire e migliorare: è l’invito lanciato da Caterpillar e Rai Radio2 per la diciottesima edizione di M’illumino di meno, al quale il Comune di Vicenza risponde con una serie di iniziative, incentrate sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili, promosse dall’assessorato all’ambiente e dalla Biblioteca Bertoliana. Al centro di M’illumino di meno, quest’anno fissato per venerdì 11 marzo, ci sarà il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante. In città ci saranno quindi concerti, letture e laboratori al buio, pedalate e lo spegnimento, dalle 18 alle 20, delle luci di piazza dei Signori e piazza delle Erbe che illuminano la Basilica Palladiana, delle mura scaligere di viale Mazzini e di piazzale della Vittoria.

Eventi M’illumino di meno

La Biblioteca Bertoliana propone concerti, letture e laboratori in tutte le sue sedi. Nel dettaglio, i concerti si terranno venerdì 11 marzo alle 18 nelle sedi di Anconetta, Laghetto, Palazzo Costantini e villa Tacchi. Per quanto riguarda le letture e i laboratori, si svolgeranno alle 17 nella sede della Riviera Berica, per bambini dai 5 agli 8 anni, a cura di Luciana Goglione; alle 18 a Villaggio del Sole, per bambini dai 5 ai 10 anni; alle 16.45 nella biblioteca di Villa Tacchi per bambini dai 3 ai 7 anni, a cura di Annarosa Favero, Maria Grazia Cristino, Renata Serra e Daniela Maltauro. I laboratori sono attività gratuite a prenotazione obbligatoria, scrivendo o telefonando alle singole sedi.

L’11 marzo si terrà anche la Pedalata culturale organizzata dai giovani soci della Banca delle Terre Venete, che saranno accompagnati dalle guide di WeTour alla scoperta delle antiche cerchia murarie di Vicenza. Per l’evento, patrocinato dal Comune, verranno utilizzate 25 biciclette a pedalata assistita del servizio di bike sharing RideMovi. La pedalata si svolgerà dalle 18, con partenza da viale Mazzini, di fronte alla sede della Banca delle Terre Venete. La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per prenotazioni e maggiori informazioni giovanisoci@bancaterrevenete.it.

Le 15 associazioni unite nel progetto veloCittà partiranno alle 18 dall'esedra di Campo Marzo in bicicletta e bicicargo per andare a piantare una decina di alberi, come segno di pace, nei quartieri di Vicenza. Il significato della pedalata è quello di mostrare che il desiderio di vivere in modo più sostenibile si coniuga con l'essere solidali con le vittime della guerra in Ucraina. All’iniziativa sono invitati a partecipare tutti i cittadini interessati.

Proseguirà, inoltre, “Attenti alle porte”, la campagna contro lo spreco energetico e la dispersione termica a cui il Comune ha aderito nell’ambito del “Protocollo Aria”, che vede impegnate le Città capoluogo di Provincia del Veneto in politiche ambientali per la riduzione dell’inquinamento atmosferico. Le vetrofanie con il logo “Attenti alle porte”, già installati nei musei e monumenti cittadini, verranno adesso distribuite anche negli edifici scolastici comunali.