Pomo Pero mostra mercato di antiche varietà a Lusiana

Sabato 8 e Domenica 9 ottobre 2022 si svolgerà la XXIII^ del Pomo Pero, la mostra espositiva di antiche varietà di mele e pere di Lusiana e dintorni, arricchita dal mercatino di prodotti tipici e DE.CO.

Scopri il programma dedicato a promuovere la sostenibilità economica e sociale del territorio, la cultura delle genti, le produzioni e il buon cibo locali.

SABATO 8 OTTOBRE 2022

dalle 9.00 alle 18.00 – Mercato – Corso Roma, Piazzale Cinema Comunale, Lusiana

Mercatino di Prodotti Tipici locali, mele e alberi di varietà antiche, patate di Lusiana e di Rotzo, miele dei Sette Comuni, formaggi di malga dell’Altopiano, frutta e verdura di montagna, cosmetici e tisane alle erbe officinali di montagna, confetture e conserve artigianali, birra artigianale di montagna, vino delle colline pedemontane, succo di mela di antiche varietà e altri prodotti locali, esposizioni e info point di Scuole e Istituti Professionali.

dalle 9.00 alle 18.00 – Mostra Espositiva – Cinema Comunale, Lusiana

Mostra di antiche varietà di mele e pere di Lusiana e dintorni allestita in collaborazione con gli studenti di Lusiana dell’Istituto Agrario Aulo Ceccato di Thiene e dell’IPSIA Mario Rigoni Stern di Asiago e con esposizione e lavorazioni in legno di artisti locali.

dalle 9.00 alle 18.00 – Degustazioni – Corso Roma

Marroni e Succo di Mela nostrani a cura e dell’Associazione Opfel on Pira in collaborazione con il Gruppo Alpini G. Cantele di Lusiana.

dalle 9:00 alle 11:00 – Convegno – Sala Consiliare del Palazzon, Lusiana

“Il Progetto Bionet per il recupero e salvaguardia dei frutti dei meli e peri antichi” a cura di Veneto Agricoltura e Istituto Agrario Parolini di Bassano del Grappa. Relatori

• Michele Giannini – Veneto Agricoltura, Coordinatore del progetto regionale BIONET

• Alberto Storti, Esperto in analisi genomiche nello staff del progetto regionale BIONET

• Jacopo Zannoni – Istituto agrario A. Parolini di Bassano del Grappa, componente del gruppo di lavoro frutticoltura del progetto regionale BIONET)

• Graziano Bisele – Azienda agricola Bisele, titolare

alle 11:30 – Inaugurazione – Cinema Comunale, Lusiana

Inaugurazione e apertura ufficiale della “XXIII^ Mostra di antiche varietà di mele e pere” con il Corpo Bandistico A. Ronzani di Lusiana e rinfresco dell’Istituto Alberghiero di Asiago.

dalle 14:00 – Passeggiata – Val Fontana, Lusiana (ritrovo)

“Alla scoperta dei nostri pomari e perari, tra gli Antichi Alberi Patriarchi” passeggiata a cura dell’Associazione Opfel on Pira

dalle 15:00 – Laboratori – Terrazza Comunale, Lusiana

“I piccoli folletti: percorso sensoriale a piedi nudi e scatole inventa storie” per bambini dai 2 anni e “Laboratorio degli elfi” per bambini dai 5 anni, a cura di Consuelo Morello

DOMENICA 9 OTTOBRE 2022

dalle 9.00 alle 18.00 – Mercato – Corso Roma, Piazzale Cinema Comunale, Lusiana

Mercatino di Prodotti Tipici locali, mele e alberi di varietà antiche, patate di Lusiana e di Rotzo, miele dei Sette Comuni, formaggi di malga dell’Altopiano, frutta e verdura di montagna, cosmetici e tisane alle erbe officinali di montagna, confetture e conserve artigianali, birra artigianale di montagna, vino delle colline pedemontane, succo di mela di antiche varietà e altri prodotti locali, esposizioni e info point di Scuole e Istituti Professionali.

dalle 9.00 alle 18.00 – Mostra Espositiva – Cinema Comunale, Lusiana

Mostra di antiche varietà di mele e pere di Lusiana e dintorni allestita in collaborazione con gli studenti di Lusiana dell’Istituto Agrario Aulo Ceccato di Thiene e dell’IPSIA Mario Rigoni Stern di Asiago e con esposizione e lavorazioni in legno di artisti locali.

dalle 9.00 alle 18.00 – Esposizioni – Area affianco alla Chiesa di San Giacomo, Lusiana

Piccolo mercatino di Oggettistica & Hobbistica con esposizioni artigianali arricchite da dimostrazioni e laboratori per adulti e bambini.

dalle 9:00 alle 18:00 – Degustazioni – Corso Roma, Lusiana

Frittelle di Mele e Succo di Mela nostrane a cura dell’Associazione Opfel on Pira.

dalle 9.00 alle 18.00 – Mostra fotografica – Piazza IV Novembre, Lusiana

“Luci dell’Altopiano” – mostra fotografica a cura di Gigi Abriani.

dalle 9:00 alle 18:00 – Intrattenimenti – Terrazza Comunale, Lusiana

“Riviviamo il passato… giochi di una volta per grandi e piccini” a cura Tiberio Ronzani e Zugàtolando.

Alle 10:00 – Laboratorio – Piazza IV Novembre (davanti Municipio)

Laboratorio teatrale tra pomi e peri, per bambini dai 5 agli 11 anni, a cura delle Biblioteche Civiche di Lusiana e Conco.

dalle 10:00 alle 18:00 – Dimostrazioni – Piazza IV Novembre, Lusiana

Dimostrazione di antichi lavori e intreccio della paglia a cura del Museo Diffuso di Lusiana.

dalle 15:00 – Intrattenimenti – Piazza IV Novembre e lungo le vie del centro, Lusiana

Musica itinerante con gli “Orsi Polari”.

dalle 15:00 – Intrattenimenti – Museo Palazzon, Piazza IV Novembre e Parco della Marela, Lusiana

Spettacolo itinerante di teatro, musica e danza con gli artisti del Comune: Coro Eco delle Valli, Banda Musicale “Attilio Boscato” di Fontanelle, ASD Chorus Scuola di Danza e le attrici Giuliana Piasente e Therese Perremans.

La storia

Lusiana era un tempo considerata la culla della frutticoltura in altopiano e ne sono testimonianza molti dei nomi con i quali sono state chiamate nel tempo le contrade e i borghi che la circondano: Nogara (da noce), Bromba (da Susina), Moltrina (nome di una varietà di mela), Ronzani (dal ronzio delle api impollinatrici) e molte altre. La presenza di così tante varietà antiche è legata alla storia dei nostri emigranti dei primi del ‘900 che, rientrando dopo la stagione lavorativa in Francia, Belgio o Germania, portavano in regalo alle proprie famiglie le marze, mantenute umide da stracci bagnati, o le sementi portate dall’estero. Una ricchezza che diventava fondamentale per il sostentamento delle famiglie e degli animali durante i rigidi inverni. Alla diffusione della frutticoltura in altopiano parteciparono anche i primi incentivi a fine anni venti: è nel comune di Lusiana che vengono piantate diverse migliaia di piante di melo e pero. E così, in qualche decennio, i prati e campi della zona sud dell’altopiano si son riempiti di meli, peri, susini, ciliegi, noci e castagni.

Raccogliere la frutta era molto impegnativo visto che queste piante diventarono imponenti nelle dimensioni, non erano certo gli alberelli che troviamo oggi nei vivai che sono prodotti per fruttificare in fretta, restare piccoli per comodità nella raccolta e durare poco più di un decennio per essere poi sostituiti per arricchire la filiera industriale. Gli alberi patriarchi vivono oltre cent’anni e sono in grado di produrre fino a dieci quintali di frutta ciascuno. Per la raccolta si usava, e si usa ancora, salire su scale alte anche dieci metri indossando il camiso de saco che permette di mantenere le mani libere per la raccolta tra i rami e poi scendere per scaricare sulle casse o cestoni.

Da circa vent’anni l’associazione di Lusiana Opfel on Pira, Mela e Pera in lingua cimbra, è attiva nella salvaguardia degli alberi patriarchi locali e nella valorizzazione dei loro frutti, supportando le iniziative di recupero dei terreni incolti per convertirli in frutteti e nella divulgazione delle buone pratiche per la sostenibilità del territorio montano e dei suoi prodotti.

E’ proprio per promuovere il recupero di questa gloriosa tradizione che l’Associazione Opfel on Pira, l’Amministrazione di Lusiana e l’intera Comunità del paese, organizzano ogni anno la manifestazione Pomo Pero.