Pomo Pero mostra mercato di antiche varietà: specialità frittelle e succo di mela

Pomo Pero a Lusiana: mostra di 100 varietà antiche di mele e pere, mercatino di prodotti locali, passeggiata tra i patriarchi e convegno. Sabato 10 e Domenica 11 ottobre 2020 ci sarà la XXI^ del Pomo Pero, la mostra espositiva arricchita dal mercatino di prodotti tipici. Sull'Altopiano di Asiago, torna la mostra espositiva, spettacoli, laboratori, passeggiate e moltissime altre attività interessanti.

Si potranno acquistare mele e pere locali, carne secca e salumi di Lusiana, patate di Rotzo, ortaggi di Lusiana e dintorni, riso di Grumolo, miele di montagna, cosmetici e tisane alle erbe officinali dell’altopiano, confetture, maroni e castagne, vini e dimostrazioni di artigianato locale. Ci sarà la spremitura delle mele e pere locali con degustazione del succo accompagnato dai “maroni” nostrani e dalle golosità a base di mele e pere.

Un evento caro agli estimatori dei prodotti naturali e ai cultori della bio-diversità, che ogni anno richiama moltissimi curiosi, mescolando al gusto delle antiche varietà di mele e pere coltivate nel nostro territorio il piacere di stare in compagnia e divertirsi con spettacoli, musica e anche dimostrazioni di antichi mestieri. Assoluntamente da provare le frittelle di mele.

Programma

SABATO 10 OTTOBRE 2020

dalle 9.00 alle 18.00 – Mercato – via Roma, Piazzale Cinema Comunale, Lusiana

Mercatino di Prodotti Tipici locali, mele e pere di Lusiana, ortaggi, carne secca e salumi di Lusiana, formaggi di malga, miele di montagna, patate di Rotzo e di Lusiana, riso, confetture, vini, cosmesi naturale, tisane, infusi e altri prodotti locali.

dalle 9.00 alle 18.00 – Mostra Espositiva – Cinema Comunale, Lusiana

Mostra di antiche varietà di mele e pere di Lusiana e dintorni.

alle 9.00 – Passeggiata – Parcheggio Valle di Sopra, Lusiana (ritrovo)

“Alla scoperta dei nostri pomari e perari” – Passeggiata fino a Valle di Sotto con visita ai frutteti presso l’Azienda Agricola di Dania Garzotto a cura dell’Associazione Opfel on Pira – prenotazione obbligatoria al n. 0424/406743 (lunedì 14.30-17.30, martedì 14.30-17.30/20.00-22.00, giovedì 17.00-19.00/20.00-22.00, venerdì 9.00-12.00) o tramite mail ufficioturistico@comune.lusianaconco.vi.it

alle 17.30 – Inaugurazione – Cinema Comunale, Lusiana

Inaugurazione e apertura ufficiale della “XXI Mostra di antiche varietà di mele e pere” con il Corpo Bandistico A. Ronzani di Lusiana

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020

dalle 9.00 alle 18.00 – Mercato – via Roma, Piazzale Cinema Comunale, Lusiana

Mercatino di Prodotti Tipici locali, mele e pere di Lusiana, ortaggi, carne secca e salumi di Lusiana, formaggi di malga, miele di montagna, patate di Rotzo e di Lusiana, riso, confetture, vini, cosmesi naturale, tisane, infusi e altri prodotti locali.

dalle 9.00 alle 18.00 – Mostra Espositiva – Cinema Comunale, Lusiana

Mostra di antiche varietà di mele e pere di Lusiana e dintorni.

alle ore 9:30 – Convegno – Sala Consigliare del Palazzo, Lusiana

“Biodiversità e gestione Sostenibile del Meleto Antico” a cura dell’Associazione Le Radici in collaborazione con l’Istituto Agrario A. Parolini, Bassano del Grappa

• Programma BIONET: conservazione e studio della biodiversità agraria (Prof. Loris Cerantola)

• Il campo catalogo delle vecchie varietà di melo dell’Istituto Agrario Parolini (Prof. Eddy Pasquetti)

• Risultati delle attività di caratterizzazione delle vecchie varietà di melo (Prof. Jacopo Zannoni)

• Strategie di lotta sostenibile alla cimice asiatica in meleto e in pereto (Prof. Jacopo Zannoni)

dalle 9.00 alle 18.00 – Mostra fotografica – Piazza IV Novembre, Lusiana

Mostra fotografica “Paesaggi e luci dell’Altopiano” a cura di Gigi Abriani

alle 9:45 e in replica alle 14:45 – Escursione – Parcheggio Palestra Comunale, Lusiana (ritrovo)

“Lusiana, memorie di guerra” – Escursioni storico-letterarie alla scoperta del paese di Lusiana durante la Grande Guerra a cura del Museo Diffuso di Lusiana in collaborazione con il gruppo di rievocazione storica “I Caimani del Piave”. Per info e prenotazioni: informazioni@museodilusiana.it – tel. 0424 407264

dalle 10.00 – Laboratorio – Terrazza Comunale, Lusiana

in via di definizione – prenotazione obbligatoria al n. 0424/406743 (lunedì 14.30-17.30, martedì 14.30-17.30/20.00-22.00, giovedì 17.00-19.00/20.00-22.00, venerdì 9.00-12.00) o tramite mail ufficioturistico@comune.lusianaconco.vi.it

dalle 14:30 – Musica – Piazza IV Novembre, Lusiana

Musica itinerante con Sabrina e la sua fisarmonica

alle 14.30 e in replica alle 16:00 – Racconti – Terrazza Comunale, Lusiana

“Cra Cra e altre storie di animali” – racconti per tutti i bambinia cura di Ullallà Teatro

un solo weekend con il bellissimo mercatino, la mostra di centinaia di varietà antiche di mele e pere, la passeggiata tra gli alberi patriarchi, laboratori, escursioni, il convegno, la mostra fotografica, musica dal vivo e il delizioso e freschissimo succo di mela.

La storia

Lusiana era un tempo considerata la culla della frutticoltura in altopiano e ne sono testimonianza molti dei nomi con i quali sono state chiamate nel tempo le contrade e i borghi che la circondano: Nogara (da noce), Bromba (da Susina), Moltrina (nome di una varietà di mela), Ronzani (dal ronzio delle api impollinatrici) e molte altre. La presenza di così tante varietà antiche è legata alla storia dei nostri emigranti dei primi del ‘900 che, rientrando dopo la stagione lavorativa in Francia, Belgio o Germania, portavano in regalo alle proprie famiglie le marze, mantenute umide da stracci bagnati, o le sementi portate dall’estero. Una ricchezza che diventava fondamentale per il sostentamento delle famiglie e degli animali durante i rigidi inverni. Alla diffusione della frutticoltura in altopiano parteciparono anche i primi incentivi a fine anni venti: è nel comune di Lusiana che vengono piantate diverse migliaia di piante di melo e pero. E così, in qualche decennio, i prati e campi della zona sud dell’altopiano si son riempiti di meli, peri, susini, ciliegi, noci e castagni.

Raccogliere la frutta era molto impegnativo visto che queste piante diventarono imponenti nelle dimensioni, non erano certo gli alberelli che troviamo oggi nei vivai che sono prodotti per fruttificare in fretta, restare piccoli per comodità nella raccolta e durare poco più di un decennio per essere poi sostituiti per arricchire la filiera industriale. Gli alberi patriarchi vivono oltre cent’anni e sono in grado di produrre fino a dieci quintali di frutta ciascuno. Per la raccolta si usava, e si usa ancora, salire su scale alte anche dieci metri indossando il camiso de saco che permette di mantenere le mani libere per la raccolta tra i rami e poi scendere per scaricare sulle casse o cestoni.

Da circa vent’anni l’associazione di Lusiana Opfel on Pira, Mela e Pera in lingua cimbra, è attiva nella salvaguardia degli alberi patriarchi locali e nella valorizzazione dei loro frutti, supportando le iniziative di recupero dei terreni incolti per convertirli in frutteti e nella divulgazione delle buone pratiche per la sostenibilità del territorio montano e dei suoi prodotti.

E’ proprio per promuovere il recupero di questa gloriosa tradizione che l’Associazione Opfel on Pira, l’Amministrazione di Lusiana e l’intera Comunità del paese, organizzano ogni anno la manifestazione Pomo Pero.