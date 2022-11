Luna piena e lanterne sui sentieri di Lumignano

In occasione della Luna piena di dicembre è in programma una facile passeggiata con qualche sorpresa.

Arriveremo alla croce di Lumignano per un facile e inedito itinerario sui meravigliosi colli Berici.

GIOVEDI' 8 DICEMBRE ALLE 16:30

DURATA prevista: 2 ore e mezza circa con pause comprese.

LIVELLO DI DIFFICOLTA': basso

DATI TECNICI: lunghezza 4 km; dislivello 100 m circa

PREZZO: 20euro.

I bambini fino a tre anni non pagano.

Fino a dieci anni pagano 10 euro.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, tramite email a :cammina.respira.rallenta@gmail.com

OPPURE TRAMITE WHATSAPP al 339 657 2916 Eleonora



Guida: Eleonora Cappellari guida ambientale escursionistica AIGAE, regolarmente assicurato e iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche con tessera VE 301. Esercita la professione ai sensi della L. 4/2013 Mostra meno