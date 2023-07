Luna piena di agosto tra malghe e musica

La luna piena la ammireremo dal Monte Novegno

Passeggiata fino ad arrivare nel punto migliore per poter ammirare il plenilunio.

La serata si concluderà a Malga Davanti con la possibilità di una cena deliziosa e ascoltando dell'ottima musica.

MARTEDÌ 1 AGOSTO ALLE 19:00

Ritrovo: parcheggio di monte NOVEGNO, posto alla quota di quasi 1500 metri che è raggiungibile percorrendo per 7,5 km la carrozzabile sterrata che sale da contrà Rossi, situata al culmine della strada tra le frazioni scledensi di Santa Caterina e Bosco di Tretto.

DURATA: 2 ore circa, a seguire cena (facoltativa) e musica

LIVELLO DI DIFFICOLTA': BASSO Il tipo di terreno non presenta difficoltà particolari e si sviluppa su strada sterrata e comoda carrareccia

DATI TECNICI: lunghezza 5 km; dislivello 200 m circa

COSA SERVE

Abbigliamento comodo, adatto all'ambiente montano e scarpe per camminare in montagna.

Si consiglia di portare almeno un litro d'acqua non essendoci punti acqua lungo il tragitto.

Vi verrà fornita una lanterna a led, ma se preferite portate da casa una torcia, una candela, qualunque fonte luminosa riteniate utile per illuminarvi il percorso.

PREZZO: 20 € la passeggiata, 30 € Cena su prenotazione (facoltativa) + CONCERTO

MENÙ :

- Entre SPUMA di patate rosmarino noce MOSCATA

- TORTELLI al ragu affumicato

- Rolle di CONIGLIO con DULCE de leche FINFERLI e liquirizia

BIBITE ESCLUSE

Sarà comunque possibile mangiare anche alla carta

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, tramite email a :cammina.respira.rallenta@gmail.com (lasciando gentilmente un contatto telefonico)

OPPURE TRAMITE WHATSAPP al 339 657 2916



Guida: Eleonora Cappellari guida ambientale escursionistica AIGAE, regolarmente assicurato e iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche con tessera VE 301. Esercita la professione ai sensi della L. 4/2013.