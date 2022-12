Luna Piena delle lunghe notti sui Colli Berici

In occasione della Festa dell'Immacolata e del Plenilunio di Dicembre, è stata organizzata giovedì 8 dicembre 2022 una emozionante escursione sui Colli Berici di Barbarano Vicentino, alla scoperta dei magnifici panorami del Monte Cengia.

Storia, natura e paesaggi mozzafiato si fonderanno in questo pomeriggio di dicembre, dove i colori del crepuscolo si uniranno al sorgere della Luna piena, detta Luna Fredda o delle Lunghe Notti, ad evidenziare il vicino Solstizio d'Inverno: un'esperienza imperdibile.

L’ itinerario è di medio impegno, adatto agli escursionisti con medio allenamento. Adatto alle famiglie con bambini abituati alla camminata, dai 10 anni in su

DOVE CI TROVIAMO? Il luogo è indicato nel programma inviato via email

QUANDO E A CHE ORA? GIOVEDI' 8 DICEMBRE 2022

Orario di ritrovo: ore 15.15

IL COSTO

Adulti € 15,00

Ragazzi fino ai 16 anni compresi € 10,00

La quota COMPRENDE: accompagnamento di Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, assicurazione

Per ricevere il programma e procedere con l'iscrizione è necessario contattare:

– Telefono: 349/2188652 (anche con sms o via Whatsapp)

– Email: info@trekkin2thewild.com

ATTREZZATURA RICHIESTA

Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione, bastoncini da trekking (per chi li usa), zaino, pila frontale o torcia a mano, acqua, snack, consigliati mascherina e gel disinfettante

DATI TECNICI ESCURSIONE

Difficoltà: E (escursionistico – medio)

Dislivello: +350 m ca

Durata: 3 h 30' ca (variabili in base alle soste)

Lunghezza: 6 km ca

Guide Ambientali Escursionistiche: Stefano Torcelli e Alessia Toso

FINE ESCURSIONE ore 18.30 circa

Organizzatore: Trekkin2thewild - nature travel