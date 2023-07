Luglio Piovenese, festa a Piovene Rocchette

Da Mercoledì 19 a Domenica 23 Luglio 2023, si terrà, a Piovene Rocchette, Luglio Piovenese 2023, organizzato dalla Pro Loco di Piovene Rocchette con il patrocinio del Comune di Piovene Rocchette.

Programma

Mercoledì 19 Luglio:

- 19:30 Aperi-Tunes con DJ Marek Van Benka

- 21:00 DJ Gaggia

- Street food

- Cantinetta con vini in bottiglia & grapperia



Giovedì 20 Luglio:

- 19:30 Aperi-Tunes con DJ Marek Van Benka

- 21:00 DJ Fabio Soni & Karaoke con Faustino

- Street food

- Cantinetta con vini in bottiglia & grapperia



Venerdì 21 Luglio:

- 19:30 Aperi-Tunes con DJ Marek Van Benka

- 21:30 Rotti X Caso 883 Tribute band

- 00:00 Trans d'Havet

- Street food

- Cantinetta con vini in bottiglia & grapperia



Sabato 22 Luglio:

- 19:30 Aperi-Tunes con DJ Marek Van Benka

- 19:00 Mercatino sotto le stelle

- 21:00 Sfilata di moda in Piazza Papiria

- 21:30 Veneto Radio Live

- Street food

- Cantinetta con vini in bottiglia & grapperia



Domenica 23 Luglio:

- 08:30 Process. Votiva e Messa all'Angelo

- 19:00 Mercatino sotto le stelle

- 19:00 Truccabimbi

- 20:30 Magic Show Liliana Longin

- 22:00 Tombola

- Spettacolo Laser Show

- Street food

- Cantinetta con vini in bottiglia & grapperia.