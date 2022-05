Lucky sound festival alla birreria di via Vecchia Ferriera

E' in programma questo fine settimana una festa alla birreria Lucky Brews in via Vecchia Ferriera a Vicenza.

Inserita in un contesto d’archeologia industriale di stampo ottocentesco, la Tap Room offre in un ambiente rilassato e conviviale, con un giardino all'aperto, tutta la freschezza delle birre prodotte dal birrificio, adiacente alla taproom, ne potrete trovare 14.

LUCKY SOUND FESTIVAL!

Sabato 28 e Domenica 29 maggio dalle 18.00 alle 00.00

Due giorni di sound unico dal vivo nel NUOVO GIARDINO.

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Sabato 28 Maggio

Lethal V

Schiuma

Alberto Dori

Ulysses Tales

Domenica 29 Maggio

A forest mighty black

The slurmies

Blankets

Info e prenotazioni allo 0444301664

Lucky Brews

Via Vecchia Ferriera 121 - Vicenza