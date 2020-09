Luca Telese a Cassola

Il noto giornalista Luca Telese di La7 presenterà Cuori Rossoblù (Solferino, 2020) nell’ambito della stagione organizzata in collaborazione con il Comune.

Un evento per ripercorrere l’indimenticabile trionfo del Cagliari del 1970 quando la squadra di Gigi Riva vinse lo scudetto, un traguardo impensabile che, come si legge nel libro, citando Gianni Brera, “è stato il vero ingresso di quell’isola in Italia”.

Ingresso libero.

sabato alle ore 21:15 Auditorium A. Vivaldi, Cassola (VI)