L'ironia di Luca Bizzarri in 'Non hanno un amico' a Bassano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Luca Bizzarri porta sul palco del Teatro Remondini di Bassano il suo spettacolo "Non Hanno un Amico", giovedì, 22 Febbraio 2024 ore 21:00.

Luca Bizzarri è un comico, attore e conduttore televisivo italiano, noto per il suo lavoro nel duo comico Luca e Paolo insieme a Paolo Kessisoglu. Ha raggiunto la fama nazionale partecipando a programmi televisivi come "Le Iene" e "Camera Café", distinguendosi per il suo umorismo satirico e la capacità di trattare temi di attualità con ironia e acutezza.

Non Hanno un Amico e? uno spettacolo teatrale di e con Luca Bizzarri, scritto con Ugo Ripamonti, ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media che ha riscosso e tutt’ora riscuote un tale successo da rendere il modo di dire “Non hanno un amico” un intercalare comune e diffusissimo.

Esattamente come nel podcast – nato per raccontare la campagna elettorale e portato avanti grazie a una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese – ma con tutte le possibilita? di approfondimento e “godimento” del contesto teatrale, al centro di Non Hanno Un Amico c’e? la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale.

Con tutta la sagacia della sua satira, in un’ora di racconto di noi, Bizzarri ci porta a ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic.

Data e ora: 22/02/2024 ore 21:00

Location: Teatro Remondini, Via Ss, Trinità 8/D, Bassano del Grappa