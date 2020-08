Luca Bassanese in concerto a Dueville

La sua musica folk racconta con poesia il quotidiano e ci porta alla ricerca della felicità. Domenica è da non perdere il concerto di Luca Bassanese al Giardino Busnelli di Dueville, uno dei pochi live in casa perchè il cantautore vicentino suona tantissimo all'estero.

Artista in sintonia con i movimenti ambientalisti e di impegno civile, Targa MEI 2015 come miglior artista popolare e Premio Nazionale Marcello Torre al Merito per l’impegno Civile. Bassanese è un personaggio attivo, che vive il suo tempo e racconta la storia di tutti descrivendola come in una fotografia fatta di musica.

Sono tre le tappe importanti che segnano la strada che Luca Bassanese deciderà di intraprendere nel suo percorso artistico: l'ascolto assiduo del Volume III di Fabrizio De André, il contatto quotidiano con il padre armonicista e l'incontro con il compositore, autore e regista Stefano Florio con il quale inizia un sodalizio artistico ed umano che lo porterà a collaborare nella realizzazione dei suoi album e dei suoi spettacoli.

Con la canzone manifesto per il volontariato “È il mondo che cambia (Keep your voice up)” apre l’evento “Ricuciamo insieme l’Italia” per l’inaugurazione di Padova Capitale Europea del Volontariato in presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Luca Bassanese in concerto

Domenica 23 agosto ore 21

Busnelli Giardino Magico - parco di via Rossi 37 - Dueville (VI)

Ingresso a contributo responsabile