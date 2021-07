LOST in concerto a Schio con Giorgieness

Il gruppo dei Lost sarà in concerto al Skiosko di Schio venerdì sera, 30 liglio 2021, alle ore 21.

LOST, noto gruppo musicale italiano è composto da Walter Fontana, Roberto Visentin e Luca Donazzan, musicisti provenienti da Schio, Thiene e Vicenza. Negli anni la band ha scalato le classifiche di vendita, collezionando numerosi successi e premi a livello nazionale ed europeo, come ad esempio il Best Italian Act per l’MTV Europe Music Awards 2009.

Partendo da piccole realtà, con determinazione e passione, hanno inseguito i loro sogni e raggiunto importanti traguardi, sono considerati una tra le band di riferimento degli anni 2000, ed è tornata ufficialmente nel panorama musicale con un nuovo sound che intreccia passato e futuro.

La nuova canzone dei LOST è una hit estiva dai suoni travolgenti, impreziosita dalla voce della cantautrice lombarda Giorgia D’Eraclea, in arte Giorgieness. Dopo “Banksy” e “Come Ci Siamo Arrivati”, i LOST tornano con un nuovo singolo dai suoni travolgenti. “Sole Tropicale” con Giorgieness, la traccia è uscita venerdì 23 Luglio.

«“Sole Tropicale” è una dichiarazione a cuore aperto in cui raccontiamo come si sta bene a perdere la testa per qualcuno e ciò che questa sensazione ti porta a fare. Parliamo di quell’amore da urlare da un finestrino, da fitte allo stomaco – spiega la band composta da Walter Fontana (voce), Roberto Visentin (chitarra e voci) e Luca Donazzan (basso e voci) –. È un pezzo sognante, pop, che non si mette confini. A completare il puzzle ci ha pensato la voce della straordinaria Giorgieness che ha portato il brano ad un nuovo livello».

In coppia con Walter Fontana, infatti, a cantare “Sole Tropicale” c’è Giorgieness, nota cantautrice e chitarrista classe

’91, da molti anni nelle scene musicali italiane.



Giorgieness è protagonista insieme ai LOST del video di “Sole Tropicale”, girato nella cornice della splendida Jesolo (VE),

tra lo storico Gasoline Road Bar e le spiagge dorate. Link al video: https://youtu.be/FzAQ57J1CUE.

Il titolo della canzone dà il nome, inoltre, alla birra targata LOST nata per l’occasione in collaborazione con Birrificio La

Villana di Vicenza e Movimento 5 Litri.



BIO LOST

È un’autentica collezione di premi quella che accompagna la storia della band italiana attualmente composta da Walter Fontana

(voce), Roberto Visentin (chitarra e voci) e Luca Donazzan (basso e voci). I LOST nascono nel 2003 e dopo anni di gavetta tra concerti,

demo autoprodotte e la creazione di una solida fanbase, firmano giovanissimi il loro primo contratto discografico nel 2007 con la

Carosello Records. Con l’etichetta nasce una collaborazione che fa ottenere alla band il riconoscimento di due dischi d’oro e un dvd

di platino, un Best Italian Act agli MTV European Music Awards, tantissimi riconoscimenti e celebri collaborazioni, tra cui quella in

“Sulla Mia Pelle” con lo statunitense Joel Madden, cantante dei Good Charlotte. I Lost sono considerati una tra le band di riferimento

di MTV e degli anni Duemila. Nel 2019 la band è tornata ufficialmente nel panorama musicale con un nuovo sound che intreccia

passato e futuro. Del 2021 i singoli “Banksy” e “Come Ci Siamo Arrivati”. Con il video ufficiale di Banksy, pubblicato lo scorso Gennaio,

i LOST hanno conquistato il titolo di prima band italiana scelta da Reface, l'app che sta spopolando in tutto il mondo.

BIO GIORGIENESS

«Quando ho iniziato a suonare a 15 anni, i LOST ne avevano pochi di più e li vedevo sul magazine “Cioè”. Quando mi

hanno chiamata e mi hanno chiesto di cantare “Sole Tropicale” con loro non me lo sono fatto dire due volte – racconta

Giorgia D’Eraclea –. Non so come ringraziarli per questa occasione. Del resto, quando uno nasce emo non può spostarsi

troppo. Ci siamo tagliati il ciuffo, ma abbiamo comunque passato la giornata ad ascoltare gli All Time Low e a parlare di

strumenti come i nerd che siamo. Spero che questa canzone vi faccia ballare piano, innamorare, aprire i finestrini e

cantare forte tornando dal mare».