Los Hermanos live al Mamaloca

Indirizzo non disponibile

I Los Hermanos e tutto lo staff del Mamaloca vi aspettano sabato per una serata dedicata ai mitici BUD SPENCER e TERENCE HILL! Per l'occasione ci sarà tutta la band al completo con La Santa Tuerta alle percussioni e lo schivo Don Marco Coimbra che le suonerà di brutto. Chiusura con il coro dei pompieri diretto dal Maestro Kraffenwalder in persona

Chi di voi non si è mai sbellicato dalle risate guardando un film con Bud Spencer e Terence Hill?!? I Los Hermanos trasformano ogni concerto nel Saloon più fulminato del Nord-West! Con una imprevedibile scaletta live, trascineranno in un vortice di apparente caos, fino al Coro dei Pompieri più sgallettato di sempre.

LOS HERMANOS LIVE@Mamaloca

SABATO 4/2/2023 ALLE ORE 22:00

PRENOTAZIONE: 0444041949 3475035098