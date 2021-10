La mostra personale Lorenzo Puglisi "Il Sogno di Scipione" sara? inaugurata venerdi? 22 ottobre a Villa Caldogno.

Villa Caldogno, via Zanella 3, Caldogno (VI)

23 ottobre - 21 novembre 2021

venerdi? 15.00-18.00 | sabato e domenica 9.00-12.00 e 15.00-18.00

Obbligo di Green Pass

L’ingresso comprende la visita a Villa Caldogno (Piano Nobile e Seminterrato), al Bunker e alla mostra permanente Dalla Prima Guerra Mondiale al 1945 situata al suo interno. Biglietto intero € 5,00; biglietto ridotto € 3,00 (studenti, minorenni, over 65); gruppi € 4,00. Ingresso gratuito per i residenti del Comune di Caldogno.



Nel discorso pittorico di Puglisi spazio, luce e figura si risolvono nell’antitesi drammatica della bicromia, con la conseguente sospensione del tempo e dello spazio, in un processo di semplificazione visiva che riduce la composizione dell’opera ai suoi elementi minimali e piu? profondi, in cui si concentra lo sguardo di chi contempla.

