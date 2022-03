Loredana Bertè in concerto a Bassano

Nata a Bagnara Calabra, Reggio Calabria, il 20 settembre del 1950, a metà degli anni Sessanta si trasferisce a Roma. Al Piper, la famosa discoteca capitolina, ottiene - come Patty Pravo anni prima - le prime scritture e incontra l'allora sconosciuto Renato Zero, con cui instaura un importante sodalizio. Insieme riescono ad entrare come ballerini nei "Collettoni" di Rita Pavone e nel corpo di ballo Don Lurio, partecipando a trasmissioni come "Partitissima" e "Canzonissima". In seguito, sempre con l'artista romano, dà vita a spettacoli dove lei si esibisce dipingendosi il corpo mentre Zero mima i contenuti dei disegni.

Al Palabruel di Bassano il 02/04/2022 ore 21.