Loredana Berté in concerto sabato a Bassano

Loredana Bertè la cantante che fa parte della storia della canzone italiana e fa spesso parlare di se per la personalità esuberante.In scaletta non solo le nuove canzoni, come i singoli Maledetto luna park e Babilonia, ma anche i cavalli di battaglia della cantante, da Il mare d’inverno a In alto mare, passando per Mi manchi, Luna, Dedicato, Non sono una signora e Sei bellissima.

Dopo aver conquistato il primo posto nella classifica Fimi riservata ai vinili, Loredana Bertè porta in tour nei teatri d’Italia l'ultimo album Manifesto, forte del singolo Bollywood.

Dopo il rinvio dello scorso 2 aprile, il “Manifesto Tour 2022” sarà al PalaBassano2 di Bassano del Grappa sabato 30 aprile (ore 21.15).

Biglietti:

Poltronissima € 64,00

Platea € 52,00

Tribuna Centrale € 40,00

Tribuna Laterale € 35,00

I biglietti già acquistati in prevendita per il 2 aprile rimangono validi per la nuova data.