Loredana Bertè in concerto a Bassano

È stato rinviato al 30 aprile il concerto di Loredana Bertè al Palabassano2 di Bassano del Grappa previsto per sabato 2 aprile. La decisione è dovuta al protrarsi della laringotracheite che ha colpito l’artista.

Manifesto Tour 2022

Dopo aver conquistato il primo posto nella classifica Fimi riservata ai vinili, Loredana Bertè porta in tour nei teatri d’Italia l'ultimo album Manifesto, ritrovando il suo spazio naturale, il palcoscenico, e riabbraccia il pubblico con un concerto che unisce classe ed energia. Due ore di canzoni senza tempo, spettacolo puro, in un incrocio tra presente e passato.

Ai brani dell’album Manifesto si alternano i più grandi successi, da Non sono una signora e Sei bellissima a Il mare d’inverno, Luna e Dedicato. Non mancano le sorprese, come il momento brasiliano, con un medley di Petala, Jazz, Iris e Banda clandestina. E ancora, la magistrale interpretazione di Io resto senza vento, in cui al tempo suonò la chitarra Pino Daniele. Tutte le canzoni sono accompagnate da giochi di luci e proiezioni di immagini colorate che richiamano la pop art. Da segnalare il video del brano Movie, realizzato per la Bertè dall’Andy Warhol Studio nel 1981.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data . In alternativa, si può chiedere il rimborso fino a sabato 9 aprile presso il punto di acquisto .

Biglietti:

Poltronissima € 64,00

Platea € 52,00

Tribuna Centrale € 40,00

Tribuna Laterale € 35,00

www.dalvivoeventi.it (punti vendita per acquisto biglietti)

VENDITA INTERNET www.ticketone.it - www.vivaticket.it