Lonigo: passeggiata in rosa

Come da tradizione il mese di ottobre sarà dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno. L’ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) dell’ASL n. 8 “Berica” intende come sempre essere al fianco e a sostegno delle donne con una serie di manifestazioni pubbliche. La Città di Lonigo condivide questa importante iniziativa di sensibilizzazione, proponendo tre appuntamenti.



Programma

- Domenica 16 ottobre ore 8.30

Con partenza da Parco Ippodromo

Passeggiata in Rosa

Organizza il Comune di Lonigo, in collaborazione con il CAI Lonigo



- Mercoledì 19 ottobre ore 20.30

Sala conferenze delle Barchesse di Villa Mugna

Mangiare bene per vivere sani

Interviene dott. Pierpaolo Pavan



- Domenica 23 ottobre

Gita in Rosa a San Romedio e Val di Non



Info e adesioni: 0444 833846. info@cailonigo.it