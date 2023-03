Lonigo Food Truck Festival, dal 31 Marzo

Al Parco Ippodromo ti aspetta una grande esplosione di profumi e sapori che potrai riscoprire attraverso il fantastico gusto dei prodotti selezionati dagli Chef dei Food Truck presenti. La Pinsa Romana di Wonder Food sarà a Lonigo direttamente dalla Capitale con un'irresistibile sapore pieno di Roma e dei suoi incredibili prodotti,

Ritorna a Lonigo, all'interno di Lonigo in Fiaba, il Food Truck Festival dal 31 Marzo al 2 Aprile 2023 nello storico Parco dell'Ippodromo

Un food truck festival di prima qualità, tra piatti gourmet e ricette della tradizione sapientemente miscelati in un cocktail di gusto davvero imperdibile. Ogni furgoncino propone una varietà di prelibatezze che compongono un ricco menù, per andare incontro alle esigenze di ogni palato

Warsteiner

Lo storico birrificio porterà al Parco dell'Ippodromo alcune tra le migliori birre tra cui: la WARSTEINER Premium Pils e per i veri intenditori la KL Keller (non filtrata).

Intrattenimento

Non mancherà inoltre la Musica con diversi punti audio con vari generi musicali attivi nell'area gastronomica del festival. Infine non possiamo dimenticare l'Animazione per Bambini con una serie di iniziative ed eventi rivolti ai più piccoli che avranno lo scopo di stimolare in loro curiosità e cultura.

ORARI

Venerdì 31 Marzo, dalle 17.00 alle 23.30.

Sabato 1 Aprile, dalle 12.00 alle 23.30.

Domenica 2 Aprile, dalle 12.00 alle 23.30.

Lonigo, Parco dell'Ippodromo

INGRESSO GRATUITO