Lonigo beer festival, tributo a Max Pezzali/883

Birreria Coopers Pedavena di Lonigo presenta " LONIGO BEER FESTIVAL" una serata con le più belle canzoni di Max Pezzali e degli 883. L’autore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni 90, del suo esordio con gli 883. Successi che hanno coinvolto intere generazioni, attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto Max ha saputo raccontare cosiÌ bene nei primi 4 album degli 883.

FACCIA DA MAX - TRIBUTO MAX PEZZALI/883

Dopo anni di avventure musicali di vario genere, Andrea Cecconi, noto cantante padovano, interpreta il mitico Max Pezzali ...ed e' subito amore per delle canzoni che raccontano la vita di tutti noi...con i nostri alti e bassi, ma con le emozioni come benzina per percorrere il nostro cammino. Con musicisti fantastici ora parte un progetto che vuole diffondere "la regola di MAX": amicizia, amore, voglia di stare insieme...come una grande famiglia...questo e' l'obiettivo di questa tribute band 883 & Max Pezzali.

SABATO 28/5/2022 ALLE ORE 21:30 TRIBUTO A MAX PEZZALI/883 by FACCIA DA MAX live@BIRRERIA COOPERS, LONIGO (VI)

Coopers Birreria ti garantisce ottimi hamburger, pizza e club sandwich gustosi. Freschissima BIRRA PEDAVENA a fiumi. L'atmosfera ospitale di questo pub & bar dipende in larga misura dal personale, che qui è davvero efficiente. È un un posto gradevole con il suo ambiente attraente.

Birreria Coopers, Via S. Marina, 25, Lonigo (VI)

Prenotazioni: 0444 437249