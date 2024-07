Christian Greco, il direttore del Museo Egizio racconta la scoperta archeologica che ha cambiato il mondo

A Longare torna CHRISTIAN GRECO per raccontarci la grande scoperta che ha rivoluzionato il mondo archeologico centodue anni fa.

La tomba di Tutankhamun, che nel 1922, dopo più di tremila anni, diviene la scoperta iconica di un mondo misterioso e affascinante come l’Antico Egitto.

I risvolti, i misteri, la storia complessa e l’importanza del metodo usato da Howard Carter per riportare alla luce i reperti, ci verranno raccontati magistralmente dal Direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco che presenterà il suo ultimo libro.



Domenica 21 luglio 2024

Villa da Schio - Costozza di Longare

Ore 21:00



Evento all’interno della Rassegna “I suoni della Natura” organizzato da #commissioneculturalongare Comune di Longare