London calling, quinto vicentino risponde!

Questo fine settimana al Drunken Duck di Quinto. ?? ???????? ? ? ???????? ? ????????, anche a pranzo, si porta a tavola (e dietro le spine) la tradizione gastrobirraria inglese.

Cosa si mangia?

???? ??? ?????, ovvero una interpretazione di street food made in UK: merluzzo, aringhe, totani e patatine, tutto rigorosamente fritto, per un'autentica esperienza da pub inglese (senza la puzza di fritto però!)

Cosa si beve?

Una selezione di nobile birra made in UK, per inguaribili romantici della pinta

McCrackens Brewery: Red Irish Ale e Black Irish Stout

Harrogate Brewery: Best Bitter, Mild, Pale, Blond



Prenotazioni via whatsapp al 347 471 2738.