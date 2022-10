Lo zafferano della Valbrenta, escursione, visita guidata e raccolta fiori

In Canal di Brenta, nell’abitato di Oliero, esiste un’azienda agricola di nome Lapisterra che coltiva una pianta molto particolare per queste zone: lo zafferano.

Dieci anni fa Andrea decide di iniziare a coltivare lo zafferano sui terrazzamenti di questa valle, donando così nuova vita e nuovo valore a una terra abbandonata. Ogni anno, tra ottobre e novembre, lo zafferano fiorisce ed è il momento di raccoglierlo: dagli stimmi si otterrà la preziosa spezia che tutti conosciamo.

ESCURSIONE IN VALBRENTA CON VISITA AD UNA COLTIVAZIONE DI ZAFFERANO E PARTECIPAZIONE ALLA RACCOLTA DEI FIORI

- Domenica 23 ottobre: escursione in Canal di Brenta con visita allo zafferaneto di Lapisterra e raccolta dei fiori;

Nella prima parte della mattinata si visita lo zafferaneto di Lapisterra per scoprire i segreti di questa pianta e partecipare alla raccolta dei fiori, guidati da Andrea.

Conclusa la visita ci si sposta sui sentieri dell’Alta Via del Tabacco per approfondire la conoscenza del territorio, tra terrazzamenti abbandonati, vecchie case di mezza costa e interessanti scorci sulla valle.

- Sabato 5 novembre: pranzo a base di zafferano presso la trattoria ai Capitei (Marostica) by Il Barba Chef.

E dopo la raccolta… vuoi non assaggiarlo questo meraviglioso zafferano locale?

E' stato pensato ad un pranzo a tema che si terrà sabato 5 novembre presso la trattoria Ai Capitei a Marostica, ovviamente a cura de Il Barba Chef!

Il menu includerà:

Aperitivo al tavolo

- Brisée allo zafferano con verdure di stagione e uova locali biologiche

- Cracker allo zafferano con bietine padellate al burro nocciola, fiori di zafferano

Primo piatto

- Il classico risotto allo zafferano, porcini scottati e riduzione di liquirizia

Secondo piatto

- Burger di zucca arrosta, zafferano e farro, spinaci padellati e bbq di zucca

Dessert

- Pudding alla zucca e zafferano su crema di pere caramellate e zafferano

N.B. Il pranzo di sabato 5 novembre è facoltativo e su prenotazione



I due eventi sono legati tra loro ma è possibile partecipare anche solo ad uno di questi.

QUANDO: domenica 23 ottobre 2022

Ore 8:15

Ritrovo presso il parcheggio di Oliero di Sotto | link Maps: https://goo.gl/maps/7HvB4bMwreg2B1fQ6

DURATA ESCURSIONE: circa 3 ore e mezza, soste e visita allo zafferaneto incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio. Lunghezza 7 km, dislivello 250 m.



COSTO DELL'ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati) scorta personale d'acqua, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

- entro le 18:00 del giorno prima via sms/whatsapp o email: 348 8630711, chiara.guidanatura@gmail.com

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA