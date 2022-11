Lo spirito natalizio entra al Castello di Thiene al suono del pianoforte e a lume di candela

Vivere una serata in un castello illuminato, come un tempo, solo dalla luce delle candele, ascoltando celebri motivi natalizi suonati dal vivo al pianoforte: è Candle Castle Christmas Edition. L'appuntamento è per venerdì 2 dicembre al Castello di Thiene, nel cuore del centro storico di Thiene (VI).

Ci sono due occasioni per cogliere la magia dell’evento: la prima alle ore 20.30, la seconda alle ore 22.00. Al pianoforte, il maestro Pavel De Palma suonerà quei brani che più rievocano emozioni e ricordi dei nostri Natali, toccando le corde dei più romantici, ma anche rallegrando l’atmosfera: da Silent Night a Last Christmas, da Holy Night a All I want for Christmas is you.

Lo spettacolo durerà un'ora. I posti a sedere sono a disposizione a partire da 20 euro. Le porte del castello apriranno 30 minuti prima dell'inizio del concerto.



Informazioni e prenotazioni:

Link: bit.ly/3OIyyVk



Indirizzo: Castello di Thiene, Corso Giuseppe Garibaldi, 2, 36016 Thiene