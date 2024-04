Lo spettacolo dei ciliegi in fiore: Cammino di Ronda Marostica

Prezzo non disponibile

Sabato 6 Aprile puoi vivere un'esperienza unica a Marostica durante la Fioritura dei Ciliegi!

LO SPETTACOLO DEI CILIEGI IN FIORI: Camminata e Brunch a tema ciliegie

Un'indimenticabile giornata a Marostica, tra l'incantevole architettura Scaligera e la bellezza mozzafiato dei ciliegi in fiore!

PROGRAMMA

Passeggiata tra i ciliegi: Attraversata la suggestiva città murata di Marostica lungo il famoso Cammino di Ronda, accompagnato dalle spiegazioni appassionate della nostra guida ambientale, Andrea Costantini - Alimurgista.

Brunch a tema ciliegie: Conclusione della passeggiata con un delizioso brunch

Ritrovo: Ore 9.00 presso LA STAZIONE MAROSTICA

Via Stazione 3 - Marostica (VI)

(appena fuori dalle mura, a due passi dal centro di Marostica)

COSTI

Camminata tra i ciliegi: 15€

Entrata al Cammino di Ronda: 3€ (gruppo minimo di 15 persone)

Brunch speciale a tema ciliegie: 20€

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Andrea al 346 009 2375 o La Stazione Marostica al 371 424 0125