Lo Scrigno della Fantasia al Teatro Astra

Tutto ha inizio con quattro bambini in attesa di uno scrittore che li faccia sognare, raccontando loro una storia.

Lo scrittore però ha perso le idee e la sua mente è vuota: la fantasia è scomparsa e al suo posto è rimasto solo il nulla!

Nel Regno delle Fiabe, pian piano, cambia e svanisce tutto ciò che esiste: a Biancaneve mancano i suoi amici nani, il Lupo Cattivo rimane senza denti e la Bella Addormentata ha l’insonnia.

É così che faremo la conoscenza di molti abitanti del Regno e, assieme a loro, viviamo le rocambolesche peripezie messe in atto per riportare la Fantasia in tutto il mondo delle Fiabe.

Lo Scrigno della Fantasia vi aspetta al Teatro Astra di Vicenza per un doppio spettacol:

Sabato 5 novembre alle 16:30 e alle 20:30

Info e prevendite:

https://www.vivaticket.com/.../lo-scrigno-della.../188887

presso Ufficio Teatro Astra di Vicenza, dal mercoledì al venerdì 10:00-13:00 e 15:00-17:45

Tel. 0444 323725

Il ricavato verrà donato all’associazione @vicenzaforchildren per la Chirurgia Pediatrica di Vicenza.