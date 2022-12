Lizard King: Doors tribute band alla birreria Enfant Prodige

Indirizzo non disponibile

“I sogni sono come le stelle, basta alzare gli occhi e sono sempre là.” Jim Morrison. Una serata favolosa in cui ricordare e cantare le mitiche canzoni di uno dei gruppi più importanti della storia della musica.

VENERDÌ 16/12/2022 ALLE ORE 21:30

LIZARD KING - THE DOORS TRIBUTE BAND live@ENFANT PRODIGE

I sorrisi all'Enfant Prodige sono di casa, ambiente familiare e simpatico.

Si beve birra, naturalmente. Un'ampia selezione di freschissime birre alla spina di qualità.

La pizza, bruschette, i fritti, gli hambuger e gli altri piatti di Enfant Prodige creati con passione e con prodotti freschi rendono questo locale davvero speciale.

Enfant Prodige Pub - RistoGrill, Music & Drinks Levà di Montecchio Precalcino.