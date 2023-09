Live village alla Fiera del Soco 2023

L'associazione Vicenzamix organizza al Live Village (Area spettacoli vicino luna park)

7 Giorni di musica, spettacoli e tanto divertimento!

con espositori di prodotti tipici locali, mercatino e street food per assaporare ottime specialità gastronomiche selezionate, birrifici artigianali con un’offerta unica in termini di qualità e varietà nel beverage.



Venerdi 8 - Serata Country con Country School

Sabato 9 - Latino Americano con Aché de Cuba

Domenica 10 - Miss Fiera del Soco 2023

Lunedì 11 - Vicenza Talent Show School

Martedì 12 - Cabaret con Giusy Zenere

Mercoledì 13 - Live band The Castrol Brothers

Giovedì 14 - Musica e parodie con El Bakan



Ogni sera diretta radio su Radio Stereocittà

E aperitivo con DJ prima degli spettacoli serali



