“Live On Tour” di Joe T Vannelli: dj set on line

L’Associazione Pro Marostica, con il supporto di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno – Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, inaugura i festeggiamenti natalizi il 10 dicembre con un evento speciale, la tappa del “Live On Tour” di Joe T Vannelli, dj, remixer, produttore e re indiscusso della House in Italia. Evento itinerante fra i più affascinanti skyline della Penisola, grazie allo streaming, sarà possibile godere della sua session di musica elettronica in modo gratuito e in totale sicurezza, senza pubblico né assembramenti.

Ancora riserbo in merito alla postazione (panoramica) del suo mixer e sull’orario (presumibilmente al tramonto), anche se si annuncia una performance ad alta suggestione… (diretta su https://www.facebook.com/ joetvannelliofficial il giorno dell’evento e repliche nei giorni seguenti sui canali social dell’artista).

Il Joe T Vannelli Live On Tour è nato in pieno lockdown, con la prima diretta da casa con vista Duomo, a Milano e le visualizzazioni record di oltre 2 milioni, che ha fatto il giro del mondo, dagli Usa all’Australia. Vannelli, ideatore del progetto, è l’unico dj al mondo che da oltre 8 mesi, tutti i giovedì senza mai interrompersi, ha saputo mantenere uno standard di ascolti e di seguito di pubblico italiano e internazionale così alto e costante. Il progetto inoltre mira a valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, portando un messaggio di resilienza e forte costanza, supportato dai risultati che ogni settimana fanno registrare numeri da capogiro con oltre 6 milioni di visualizzazioni.

L’evento online è diventato un appuntamento fisso per i suoi fan e gli amanti della House e a fine lockdown il live si è spostato in esterna: da Cava Ruggetta di Carrara, da cui Michelangelo attinse il marmo per le sue opere a Ca’ Marcello, villa palladiana del Settecento; dalla Fortezza di San Leo a Rimini all’iconica terrazza dell’Hotel Danieli di Venezia; dal Faro di Capo Grecale a Lampedusa al Castello Aragonese di Reggio Calabria e tante altre location strepitose.

