La superstar Lionel Richie in concerto a Marostica, unica data italiana

Con il suo recente “All the Hits, All Night Long Tour” Richie ha fatto registrare il sold out nelle arene di tutto il mondo con una scaletta fatta dei suoi brani più importanti. Negli anni recenti ha anche partecipato come headliner a festival come Bonnaroo, Outside Lands e Glastonbury dove ha richiamato il pubblico più numeroso della storia del festival con 200.000 presenze.

Si arricchisce il firmamento degli artisti che hanno solcato la famosa scacchiera, consacrando Marostica Summer Festival come uno degli appuntamenti musicali più importanti della scena nazionale. Per la settima edizione del festival, sono già stati annunciati i concerti di “Ben Harper & The Innocent Criminals” (13 luglio 2022) e di LP (19 luglio 2022), oggi ancora in vetta alle classifiche con il nuovo singolo Angels, in attesa dell’album Churches, in uscita il 3 dicembre prossimo.

UNO DEGLI EVENTI PIÙ SUGGESTIVI DELL’ESTATE MUSICALE 2022

“ENDLESS LOVE”, “HELLO”, “ALL NIGHT LONG”,

“DANCING ON THE CEILING”, “SAY YOU, SAY ME"

TUTTE LE HITS DI LIONEL RICHIE IN UNA INDIMENTICABILE SERATA

NEL MAGICO SCENARIO DI PIAZZA CASTELLO

Biglietti in vendita da Sabato 30 Ottobre alle ore 10.00

su www.ticketone.it

Biglietti:

Poltronissima Platinum € 130+diritti di prevendita

Poltronissima Gold € 98+ diritti di prevendita

Poltronissima Gold Laterale € 87+ diritti di prevendita

Poltronissima e poltronissima laterale € 76+ diritti di prevendita

Poltrona e poltrona laterale € 60+ diritti di prevendita

Tribuna € 69+ diritti di prevendita

Seduta Laterale € 43+ diritti di prevendita