Linking Park, serata Nu Metal al Vinile

La potenza del Nu Metal per una serata esplosiva al Vinile Club di Rosà. Sabato 24 febbraio i tributi a due giganti del genere: Linkin Park e Bring Me The Horizon. Un evento per tutti gli appassionati di sonorità intense e performance memorabili.

PAPERCUT - TRIBUTO A LINKIN PARK

Vivi l'energia di una delle tribute band più fedeli ai Linkin Park, i PaperCut! Preparati a un'esperienza unica, dove fedeltà sonora, adrenalina e melodia si fondono per ricreare l'inconfondibile sound che ha reso celebre il gruppo statunitense. Dai grandi classici alle hit più amate, sarà una serata all'insegna del puro Nu Metal che ha segnato un'era. Non perderti il promo video qui: Video Promo PaperCut

SLEEPWALKERS - TRIBUTO A BRING ME THE HORIZON

Gli Sleepwalkers, unici nel loro genere in Italia, rendono omaggio ai Bring Me The Horizon con uno show che promette di essere indimenticabile. Dal 2017, questa band si è distinta per le sue performance scenografiche d'impatto, ripercorrendo la discografia dei BMTH, da "Sempiternal" a "Post Human". Preparati a un viaggio musicale che ti porterà dritto nell'universo dei Bring Me The Horizon, con tutte le loro hit più famose. Guarda il promo video qui: Video Promo Sleepwalkers

NU METAL NIGHT al VINILE CLUB

Indirizzo: Via Capitano Alessio 94, Rosà (VI)

Orario: Dalle 22:00 alle 00:30

BIGLIETTI

Ingresso: €10 per il concerto

Una notte di pura passione Nu Metal al Vinile Club, per cantare, saltare e rivivere le emozioni delle hit dei Linkin Park e dei Bring Me The Horizon.