Le parole hanno il loro peso e i professionisti dell’informazione devono compiere ogni giorno una scelta nell'utilizzo di un linguaggio sempre più inclusivo, specialmente se si tratta di temi di carattere scientifico e se i soggetti in questione sono minori, vittime di violenza di genere, malati, migranti o fasce più deboli della popolazione. L'aggiornamento costante, lo studio e l'analisi attenta della realtà sono pratiche comuni come l'utilizzo del Testo Unico dei Doveri del Giornalista: un documento deontologico sul corretto svolgimento della professione giornalistica e sul giusto linguaggio da utilizzare.



ELENA GUERRA • Giornalista e addetta stampa, con laurea magistrale in Giornalismo, ha svolto ricerche nell’ambito del giornalismo interculturale grazie al gruppo di ricerca Prosmedia di cui è cofondatrice. Si occupa di media relation, scrittura digitale e organizzazione di eventi culturali al fine di promuovere l’incontro di persone e culture diverse. È direttrice responsabile di "Heraldo".

MARTEDÌ 13 LUGLIO • H.21.00 • Linguaggio inclusivo e giornalismo



• INFORMAZIONI •Ingresso libero. Per info portoburci@gmail.com.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...