Spazioporto Burci: Long and Prosper, musica elettronica

Venerdi 2 Luglio allo Spazioporto Burci

ritorna NANO NANO (connect to the cosmos) organizzato da Circolo Cosmos & friends

(lick long and prosper)

-Musica elettronica dalle ore 20:00 alle 23:00

-Dj set by No Brain & friends

featuring:

-MDG (Musica Delle Giostre)

space/I BORIS/techno/dreamy

-Sousology

PopTrap, nuova musica elettronica africana

-Collezione Maddalena.

Glitch, elettronica, bass music

Visual by FUX



• ACCESSO E PRENOTAZIONI •

Il circolo apre alle 19.00. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ma riservati ai soci ARCI (è possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento).

Vista la capienza limitata, è consigliatissima la prenotazione da questo link: https://tinyurl.com/h8ypwaum



Alle ore 19:55 le prenotazioni non saranno più valide e verrà data precedenza agli spettatori che si presentano ai cancelli.Per info: portoburci@gmail.com.

