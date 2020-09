Visita guidata: il liberty a Vicenza

Nei primi decenni del 1900 in tutta Europe si fa strada tra la media borghesia in ascesa un nuovo stile che coinvolge tutte le forme artistiche: l’architettura, la pittura, la grafica, l’arredamento, l’ornato. E’ quello che i francesi chiamano Art Nouveau, per gli inglesi sarà il Modern Style, per i tedeschi lo Jugendstil. In Italia è lo Stile Floreale, meglio conosciuto come “Liberty“.



Caratterizzato da forme sinuose, decorazioni floreali e vegetali, linee sottili ed eleganti, sarà l’espressione di una società in pieno sviluppo e desiderosa di cambiamento. Vediamo insieme come reagisce la classicissima Vicenza a queste innovazioni, attraverso una passeggiata alla scoperta di tante manifestazioni della Belle Epoque nel nostro centro cittadino.



La visita guidata viene effettuata in collaborazione con un ospite speciale, Salutidavicenza, che ci accompagnerà con le sue cartoline d’epoca alla scoperta delle immagini originali dell’epoca: faremo quindi un interessante confronto con la realtà dei nostri giorni e gli edifici originali, come si presentavano a pochi anni dalla loro realizzazione.



Una Vicenza originale, poco conosciuta e piena di sorprese!